年金暮らしで生活していると、「自分に万が一のことがあった場合、残された家族はどうなるのか」という不安を抱く人は少なくないでしょう。とくに、就労していない子どもと二人暮らしをしている場合、遺族年金が生活の支えになるのかどうかは重要な関心事です。 本記事では、日本の公的年金制度における遺族年金の仕組みを整理し、「誰が」「どのような条件で」受け取れるのかについて、制度上の考え方を中心に解説します。