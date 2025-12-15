スノーボード男子ハーフパイプ（ＨＰ）で五輪３大会連続メダリストの平野歩夢（２７＝ＴＯＫＩＯインカラミ）は?自分超え?でミラノ・コルティナ五輪に挑む。平野は１５日、中国の家電メーカー「ＴＣＬ」の公式アンバサダー就任式と新製品発表会に出席した。１２日のスノーボードＷ杯ＨＰ第１戦（中国・張家口）では、９３・５０点をマークして優勝。全日本スキー連盟の定めるミラノ・コルティナ五輪の派遣基準を満たし、代表