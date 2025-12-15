阪神は１５日、大阪市内のホテルで新入団選手発表会を行った。ドラフト１位・立石正広内野手＝創価大＝ら７選手が参加。立石は１年目の２ケタ本塁打を誓った。以下は新人７選手の背番号とコメント。１位・立石正広（創価大）「９」「一番のアピールポイントは打撃。（背番号９は）すばらしい選手がつけてこられた数字。将来的にはクリーンアップを目指す。（１年目は）２ケタ本塁打にこだわって頑張りたい」２位・谷端将伍（日大