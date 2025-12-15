南米チリで大統領選挙の決選投票が行われ、外国人の排除を強硬に訴えた右派のカスト候補が勝利しました。【映像】笑顔で手を振るカスト氏14日に実施されたチリの大統領選は、右派のホセ・アントニオ・カスト候補（59）と、現在の左派政権の後継、ジャネット・ハラ候補（51）の決選投票となりました。これまでにカスト氏の得票率が6割ほどになり、勝利しました。チリでは移民が増え、治安が悪化しています。カスト氏はアメリ