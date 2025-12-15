現役ドラフトでロッテからソフトバンクに加入する中村稔弥投手（29）の入団会見が15日、みずほペイペイドーム内で行われた。背番号は「30」。長崎県佐世保市出身。会見では「地元九州ということで小さいころからダイエー、ソフトバンクと大好きだったので、そのユニホームを着てプレーできることを嬉しく思う」と喜んだ。また意気込みを聞かれると「左の中継ぎとして、自分のアピールポイントであるツーシームであったりを生か