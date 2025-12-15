「ガンダーラ」など大ヒット連発人気バンド「ゴダイゴ」のリーダーが、74歳のバースデーショットが反響を呼んでいる。「74歳になりました！Birthday Old Boyです。この歳まで音楽を続けてこられたのも、皆さまからの応援に尽きます。これからも元気に愉快にを心掛けて生きて行きます。心より感謝いたします。Thanks !!」と13日に誕生日を迎えたことを報告したのはミッキー吉野。「Birthday」の飾りつきフラワーアレンジメン