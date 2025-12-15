巨人の中川皓太投手（３１）は１５日に都内の球団事務所で契約更改に臨み、６５００万円増の年俸１億５０００万円でサイン。複数年契約を結んだ。（金額は推定）今季、中川は６３試合に登板。２勝４敗で防御率２・２４、自己最多の３６ホールドをマークした。昨季はケガの影響で１５試合の登板に終わっただけに、完全復活を果たした１年となった。今年の８月に国内ＦＡ権を取得した左腕。ＦＡ宣言期限ギリギリまで悩んだ末、