アイドルグループ仮面女子の猪狩ともかが１５日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。フィンランド議員らの「つり目」写真投稿を批判した。北欧フィンランドの国会議員らが、アジア人に対する人種差別とみなされる「つり目」の写真を投稿し、厳しい非難を浴びている。発端は２０２５年の「ミス・フィンランド」の女性が指で目を引っ張りながら笑う画像を投稿したことだ。字幕で「中華料理」と書かれていたことから、アジア人差別の