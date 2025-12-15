午後に入ってもドル安円高継続＝東京為替 ドル円は155円18銭を付けた。午前中155円99銭と156円手前まで上昇を見せた後急落。155円台半ばを割り込む動きを見せた。午後に入ってもドル安円高が継続し、安値を更新している。 株安の動きなどが重石となっているほか、、156円を付けきれなかったことによるドル買いポジションの調整、NZの利下げ期待を受けたNZドル売り円買いなどが売りにつながった。 USDJPY 155.23