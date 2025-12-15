記念すべき「第５０回報知映画賞」の表彰式が１５日、都内で行われた。◆第５０回報知映画賞受賞者一覧▽作品賞・邦画「国宝」▽主演男優賞吉沢亮「国宝」▽主演女優賞北川景子「ナイトフラワー」▽助演男優賞佐藤二朗「爆弾」▽助演女優賞森田望智「ナイトフラワー」▽ＢＳ１０プレミアム賞「国宝」▽作品賞・アニメ「劇場版『鬼滅の刃』無限城編第一章猗窩座（あかざ）再来」