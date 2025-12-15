◆米男子プロゴルフツアー最終予選会最終日（１４日、米フロリダ州ＴＰＣソーグラス・ダイズバレーＣ＝６８５０ヤード、パー７０、ソーグラスＣＣ＝７０５４ヤード、パー７０）３５位で出た石川遼（カシオ）は６９で回り、通算５アンダーで３４位だった。上位５人に与えられるレギュラーツアー出場権獲得はならなかったが、４０位以内に付与される来季下部ツアーの出場資格を得た。６位から出た今季日本ツアー賞金王の金子