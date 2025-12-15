俳優の瀬戸康史（37）が15日、自身のXを更新。同日結婚を発表した妹の俳優・瀬戸さおり（36）と宮崎秋人（35、※崎＝たつさき）を祝福した。【写真】義兄弟でやり取りも！妹・さおりと宮崎秋人の結婚を祝福した瀬戸康史瀬戸は、さおりの投稿を引用し「おめでと！まさか秋人がほんとに弟になるとは…」と言及。「ずっと幸せにね」と門出を迎えた2人にエールを送った。これに宮崎が「ほんとの兄上ですね！」と返信。瀬戸は「お