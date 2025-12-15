東京・上野動物園の2頭のパンダ「シャオシャオ」と「レイレイ」が、来月末に中国へ返還される見通しであることがわかりました。東京・上野動物園で飼育されている双子のパンダ「シャオシャオ」と「レイレイ」は、来年2月20日に中国への返還期限を迎えます。都と上野動物園はきょう、期限を前に、2頭が来月26日から31日の間に中国へ返還される見通しだと明らかにしました。2頭の観覧は来月25日までとなり、あすからは観覧人数に制限