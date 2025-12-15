スシローは、2025年12月15日から、鮪の王様"本鮪"の大とろを150円〜の価格で販売しています。12月3日から『冬のうまいもん祭』開催中 本鮪大とろの価格は、150円〜。販売予定総数432万食が完売次第終了します。持ち帰り専門店「スシロー To Go」と「京樽・スシロー」では、取り扱いがありません。また、「スシロー秋葉原中央通り店」では持ち帰りを実施していません。価格は店舗によって異なります。東京バーゲンマニア編集部