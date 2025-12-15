神戸物産は大幅高。前週末１２日取引終了後、２６年１０月期を最終年度とする中期経営計画について、最終年度の売上高目標を５６２０億円から５６６５億円へ、営業利益目標を４１０億円から４３０億円へ引き上げた。これがポジティブ視されているようだ。 同時に発表した２５年１０月期連結決算は主力の業務スーパー事業が伸長し、売上高、営業利益とも過去最高を更新。続く今２６年１０月期も増収・営業増益の