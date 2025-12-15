さくらさくプラスが３日ぶりに反発している。前週末１２日の取引終了後、２６年７月期第１四半期（８～１０月）の連結決算を発表した。売上高が４２億９２００万円（前年同期比１４．０％増）、営業利益が３億４００万円（同８．１倍）と大幅な増収増益を記録したことを評価した買いが集まっている。２６年７月通期予想の営業利益（９億８６００万円）に対する進捗率は約３１％となった。マンションの買い取り再販事業や保