午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１１８５、値下がり銘柄数は３７２、変わらずは４６銘柄だった。業種別では３３業種中２３業種が上昇。値上がり上位に陸運、輸送用機器、小売、保険など。値下がりで目立つのは非鉄金属、鉄鋼、電気機器など。 出所：MINKABU PRESS