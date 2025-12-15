山忠 [名証Ｍ] が12月15日後場(14:00)に決算を発表。26年4月期第2四半期累計(5-10月)の連結経常利益は前年同期比6.6％減の3.9億円に減り、通期計画の6.1億円に対する進捗率は前年同期の69.2％を下回る64.6％にとどまった。 株探ニュース