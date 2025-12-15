15日14時現在の日経平均株価は前週末比623.46円（-1.23％）安の5万213.09円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1185、値下がりは372、変わらずは46と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は330.24円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、ＳＢＧ が206.57円、ＴＤＫ が45.88円、ファナック が42.45円、イビデン が32.09円と続いている。 プラス寄与度トップはリクル&