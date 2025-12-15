15日の外国為替市場のドル円相場は午後2時時点で1ドル＝155円25銭前後と、前週末午後5時時点に比べ40銭のドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝182円15銭前後と55銭の大幅なユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース