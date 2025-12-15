★羽田空港の最新お得情報！★旅行シーズンや年末の帰省で利用する機会がグッと増える羽田空港を調査！【出演者】小峠英二・井森美幸・KEY TO LIT井上瑞稀・中村嶺亜 ＜今回ご紹介したお店＞Sora chika★らぁめん 本田麺業★洋食屋 銀座グリルカーディナル エクスプレス★SOBA AZUMINO★ゆーパイむ★うちのたまごマーケットプレイス★AUDREY★BUTTER STATE's by銀のぶどう★NEWYORK PERFECT CHEESE★PRESS BUTTER SAN