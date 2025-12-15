あるテーマのランキングのトップ９をあててビンゴを目指せ！今回のテーマは＜２０代〜７０代に聞いた、王子様のイメージがある有名人＞１位及川光博２位中島健人３位堂本光一４位羽生結弦５位山田涼介６位板垣李光人７位吉沢亮８位高見沢俊彦９位目黒蓮 ＜視聴者プレゼント＞RUMBLE CRUMBLEの羽田空港限定セットをプレゼント！ 