i-012【漫画】本編を読むゴッホの絵は、なぜこれほど日本人の心をとらえるのか。その理由を「浮世絵から受けた影響」という美術史的事実だけで語り切ることはできない。構図の大胆さや力強い輪郭線、鮮烈な色彩など、たしかに両者は響き合う。しかし私たちがゴッホに強い親近感を抱く背景には、より深い要因が潜んでいる。それは、ゴッホという人物の内面にある、不器用さや誠実さ、家族への深い思いといった「人間の物語」である