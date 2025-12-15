台湾メディアのTVBS新聞網は12日、台湾人女性が日本の温泉で入浴していたところ長髪の男が女湯に入ってくる事件があり、当事者の女性が怒りをあらわにしていると報じた。記事によると、ツアーで四国を訪れていた女性が9日午後9時過ぎ、宿泊先の温泉旅館の浴場で入浴していたところ、黒縁眼鏡をかけた20代くらいの長髪の日本人の男がタオルで体を隠しながら女湯に入ってきたという。女性は当初、女性なのかと思っていたが、一緒に入