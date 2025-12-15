中国中部の河南省洛陽市に住む少年10人がこのほど、総勢8人による縄跳びの「8の字跳び」で3分間に537回の記録を作り、ギネス世界記録を見事に達成しました。少年チームは、縄跳び8人とロープ回し2人の総勢10人で、年齢は11〜17歳です。「8の字跳び」は、「大縄跳び」「長縄跳び」とも呼ばれます。少年らによると、この種目で最も難しいのは、呼吸をぴったりと合わせることです。8人が3分間に500回以上跳ぶために、速さを競うのでは