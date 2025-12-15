東京・上野動物園の双子のジャイアントパンダ、シャオシャオ（オス）とレイレイ（メス）（いずれも４歳）について、東京都と東京動物園協会は１５日、来年１月下旬に中国へ返還すると正式に発表した。上野動物園は休園明けの今月１６日から２頭の観覧場所を区切って「１分程度」までとし、同２３日以降は事前予約制とする。最終観覧日は１月２５日。現在、国内で飼育されているのはこの２頭のみで、新たな貸与の見通しは立って