お笑いコンビ「カカロニ」の栗谷（36）が14日放送のフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0・55）に出演。自身の欠点について語った。占い師から「口が災いのもとになる」と言われ「ぽろっと言った一言が相手に対して致命傷を与える場合がある」と指摘された栗谷。「今まで順調に言ってたのに、発言1つで壊滅的に追い込まれた芸能人って今までいたと思う。その星持ってます」と説明された。「いや怖…めち