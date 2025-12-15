東京・赤坂のビルに入っている個室サウナ店で火事があり、30代の男女が救助されましたが、いずれも意識不明の重体です。【映像】現場の様子15日正午ごろ港区赤坂で、ビルの中にある個室サウナ店で「火災用のベルが鳴っている」と110番通報がありました。警視庁などによりますとビルの中には複数のサウナがあり、このうち1つのサウナ室から火が出ました。ポンプ車など22台が出動し、火は約1時間15分後に消し止められました。