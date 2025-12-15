Photo: はらいさん バッテリーを気にすることなく、端末に挿し込むだけですぐに使えるのが強みの有線イヤホン。有名なものだとApple（アップル）のEarPodsが挙げられますが、あの無印良品からもUSB-Cタイプのイヤホンが販売されていました。インナーイヤー型×USB-Cプラグ×マイク付き有線イヤホン Photo: はらいさん