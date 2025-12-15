ÇÐÍ¥¤ÎÎëÌÚÎ¼Ê¿¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë2026Ç¯1·î´ü¤ÎTBS·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ø¥ê¥Ö¡¼¥È¡Ù(Ëè½µÆüÍË21:00¡Á)¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬15Æü¡¢¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢½é²ó¤¬1·î18Æü21»þ¤«¤é25Ê¬³ÈÂç¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡Ø¥ê¥Ö¡¼¥È¡Ù¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë(C)TBSÎëÌÚÎ¼Ê¿¤¬Á±°­¤ò¹Ô¤­Íè¤¹¤ë°ì¿ÍÆóÌò¤ò±é¤¸¤ëËÜºî¤Ï¡¢±³¤È¿¿¼Â¤¬Æþ¤êÍð¤ì¤ë¥¨¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥à¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£ºÊ»¦¤·¤Îºá¤òÃå¤»¤é¤ì¤¿Ê¿ËÞ¤Ê¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡¦ÁáÀ¥Î¦(ÎëÌÚÎ¼Ê¿)¤Ï¡¢¼«¤é¤Î·é