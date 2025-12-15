【モデルプレス＝2025/12/15】俳優の瀬戸康史が15日、自身の公式X（旧Twitter）を更新。妹で女優の瀬戸さおりが俳優・宮崎秋人（※「崎」は正式には「たつさき」）と結婚したことを受け、祝福した。【写真】瀬戸康史も驚き 妹と結婚した35歳イケメン俳優◆瀬戸康史、妹・瀬戸さおりの結婚祝福康史は、さおりの投稿を引用し「おめでと！」と祝福。康史と宮崎は、2015年の舞台「Dステ17th『夕陽伝』」で兄弟役として共演していたこと