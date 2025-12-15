「痴漢です！」混雑するバスの車内に若い女性の声が響く。助けを求められた乗客が110番通報。逮捕された男は女子高の教師だった――。千葉県警浦安署は12月11日、不同意わいせつの疑いで千葉市内に住む早田悠馬容疑者（29）を逮捕した。早田容疑者は県内にある公立女子高の社会科の教師。同女子高は教員養成に定評があり、創立125年以上の名門だ。「事件が起きたのは前日10日の夜９時過ぎです。警察によると、早田容疑者は帰宅する