今から5000年以上前、およそ3000年にわたって栄えた古代エジプト文明。その壮大なナゾと神秘に迫る特別展が、13日から福岡市美術館で開幕されています。 ■遠野愛アナウンサー「この中にミイラが入っています。」 福岡市美術館で開催されているのは「特別展 古代エジプト」です。およそ2000年前のミイラに、巨大ピラミッドを建造したクフ王とされる像の頭部など、アメリカのブルックリン博物館に所蔵される貴重な古代エ