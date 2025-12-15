「TGI フライデーズ」のグランドメニューが、全13店舗でフルリニューアル！ブランドのエッセンスである “In Here, It’s Always Friday”が体感できる、“アメリカンの楽しさ” を再デザインした新たなメニューを体験できます☆ TGI フライデーズ「グランドメニュー」フルリニューアル リニューアル日：2025年12月15日（月）実施店舗：TGI フライデーズ国内全13店舗 世界41か国で450店舗以上を展開する世