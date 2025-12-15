2025年12月14日（日）、ホノルルの夜明け前の空を彩る花火とともに「JALホノルルマラソン2025」が開催されました。今年より日本航空（JAL）がタイトルスポンサーとなり、名称も「JALホノルルマラソン」として復活。過去最多となる4万人以上のランナーが参加し、42.195km先のフィニッシュラインを目指して駆け抜けました。 JALホノルルマラソン2025 開催日：2025年12月14日（日）開催地：米国ハワイ州ホノルル参加