パーソナルエージェント株式会社が運営する「保育士のミカタ」が、保育施設を運営する企業・法人・自治体・個人を対象に、自園・自社に投稿された保育士の口コミを無料で閲覧・分析できるサービスの提供を開始。保育業界初となる本サービスは、現場のリアルな声を把握し、職場環境の改善や人材定着につなげるための新たな取り組みです。 保育士のミカタ「口コミ閲覧・分析サービス無料プラン」 提供開始日：2025年