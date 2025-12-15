サンケン電気が、白物家電向けの高圧3相モータ用ドライバ「SIM1シリーズ」のうち、「SIM1-10F1M」の量産を開始。従来のパッケージサイズを維持しつつ、保護機能の強化やスイッチング損失の大幅な低減を実現し、世界的に進む家電のインバータ化と省エネ需要に応える新製品です。 サンケン電気 高圧3相モータ用ドライバ「SIM1シリーズ」 メーカー：サンケン電気製品名：高圧3相モータ用ドライバ「SIM1シリーズ」パッ