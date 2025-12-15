カー用品ブランドMAXWINが、踏んで回すだけで簡単に設置でき、物理的に車を完全ロックする盗難防止ブレーキロック「S-HLOC02」の発売を開始。特許取得のシリンダー構造を採用し、愛車を強力に守るセキュリティアイテムが登場しました。 MAXWIN「盗難防止ブレーキロック S-HLOC02」 販売場所：Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピング本体サイズ：420×130×50mm重量：1,495g材質：アルミ合金 + 亜鉛合金 ペダル