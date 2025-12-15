15日正午すぎ、東京・赤坂のサウナで火事があり、2人が救助されましたが、意識不明の重体となっています。警視庁によりますと15日正午すぎ、港区・赤坂で「建物3階でベルが鳴っている」と119番通報がありました。ビルの3階にあるサウナから出火したとみられ、東京消防庁がポンプ車など21台を出動させ、消火活動にあたり、火はおよそ1時間後に消し止められました。この火事で、30代くらいの男女2人が救助されましたが、いずれも意識