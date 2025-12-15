サッカーJ1の川崎フロンターレは15日、がファジアーノ岡山からGKスベンド・ブローダーセン（28）が来季、完全移籍で加入すると発表した。ドイツ出身のブローダーセンは東京五輪の同国代表に入った2021年にザンクトパウリ（当時ドイツ2部）から横浜FC入り。昨季は移籍1年目だったJ2岡山で全38試合に出場し、昇格プレーオフ2試合を勝ち抜いてのJ1初昇格に貢献した。37試合に出場した今季もリーグ4位の103セーブを記録する堅実な