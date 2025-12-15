ＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」は１４日、最終回を迎えた。前週、まさかの替え玉で阿波の孤島へ流された一橋治済（生田斗真）のその後が描かれ、ネットも衝撃を受けた。眠り薬の入った抹茶を飲み、箱に入れられ阿波へ送られることとなった治済。そのまま終わるかと思われたが、最終回の冒頭で再登場した。運ばれる箱の中で音を出し、途中、外に出ることに成功。用を足すふりをしてお付きの人間から刀を奪い