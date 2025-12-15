阪神は15日、大阪市内のホテルで新入団選手発表会を行い、育成2人を含む新人選手7人と藤川球児監督らが出席した。ドラフト3位で走力、守備力が期待される岡城快生外野手（筑波大）は背番号34のユニホーム姿に「中学のときに初めて学ランを着たときのように、期と不安がある」と語った。筑波大時代はヒットを打ったときに、塁上で腕をTの形に組むTポーズが定番だった。「阪神もTなので、プロでもヒットを打ったらTポーズをやり