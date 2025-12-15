◇WBA世界バンタム級タイトルマッチ王者・堤聖也(角海老宝石)＜12回戦＞暫定王者 ノニト・ドネア(フィリピン)（2025年12月17日東京・両国国技館）プロボクシングのトリプル世界戦興行「U-NEXT BOXING.4」の公式会見が15日、都内のホテルで開かれ、メインのWBA世界バンタム級タイトルマッチで対戦する王者・堤聖也（29＝角海老宝石、12勝8KO3分け）と暫定王者ノニト・ドネア（43＝フィリピン、43勝28KO8敗）が出席した。