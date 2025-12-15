プロ野球元ソフトバンクで、現在は中日の打撃統括コーチを務める松中信彦（51）を親戚に持つ、タレント松中みなみ（40）が15日、インスタグラムを更新。第1子妊娠を発表した。「日頃より見守ってくださっている皆様へ」と前置きした上で「このたび新しい命を授かりましたことをご報告させていただきます」と発表した。「今は安定期に入り日々大きくなるお腹をなでては実感と成長を感じ温かい気持ちに包まれています春のG1