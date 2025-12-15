現役ドラフトで日本ハムから巨人に移籍した松浦慶斗投手（２２）が１５日、東京都内の球団事務所で入団会見を行った。背番号は「５４」に決まった。新調したオレンジのネクタイで会見場に現れた。「プロ生活は４年と短いですが、歴史ある球団のユニホームを着て野球できることは楽しみです。早くジャイアンツのユニホームを着て東京ドームで野球をしたいっていうのはずっと思っている気持ちです」と心境を明かした。水野編成