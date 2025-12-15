米映画「パルプ・フィクション」（1994年）や「マスク」（1995年）などの悪役で知られる俳優ピーター・グリーンさんが12日、米ニューヨークの自宅アパートで亡くなっているのが発見された。60歳だった。グリーンさんは、ロウアー・イーストサイドにある自宅で遺体で見つかったとマネジャーが明かした。現時点で死因は不明だが、警察によると殺人など事件に巻き込まれた可能性はないとしている。死因は依然として謎に包まれているが