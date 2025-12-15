日本アクセス主催の「フローズンアワード2025表彰式」が12月11日、都内で開催された。13回目となる今回は、冷凍食品・アイス・ペットフードの計46社、188品が競い、消費者のWeb投票で各部門の上位を決めた。冷凍食品部門の頂点には味の素冷凍食品「AJINOMOTO BRAND ギョーザ」が6年連続で輝いた。アイス部門はハーゲンダッツ ジャパン「ミニカップ ザ・ミルク」、ペットフード部門はアイシア「ハンバーグと温野菜」が選ばれた