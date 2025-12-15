北海道・帯広警察署は2025年12月14日、帯広市に住む不動産業・狩野忠勝容疑者（80）を事後強盗の疑いで逮捕しました。狩野容疑者は12月13日午後4時ごろ、帯広市内のガソリンスタンドでトイレットペーパー2個（44円相当）を盗み、車で逃走しようとしたところ、止めようとした従業員の男性に車を複数回ぶつけた疑いが持たれています。事件の翌日、従業員から「きのうトイレットペーパーを盗んだ男を止めたが