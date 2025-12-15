阪神は15日午後、大阪市内のホテルで新人選手入団発表会を行い、育成2人を含む新人選手7人と藤川球児監督らが出席した。期待のルーキーを前にして会見した藤川監督は「張り切りすぎるな」と最初の注文をつけた。「満点のドラフト。12球団で最もいいドラフトだったと自負している。その素晴らしい選手たちと初めて会えた。ひとりずつテーマを持ってドラフトできた。それぞれの特徴を生かす自信はある。他球団が追随できない組織