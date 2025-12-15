横浜市の住宅関連会社「ナイス」（旧すてきナイスグループ）の決算を粉飾したとして、金融商品取引法違反の罪に問われた元会長平田恒一郎被告（77）と、元社長日暮清被告（74）の差し戻し審判決で、横浜地裁は15日、2人に無罪を言い渡した。求刑は平田元会長が懲役2年6月、日暮元社長が同1年6月だった。一審判決は2021年3月、同社の支配下にある会社へ不動産を売却した実態のない架空取引だと認定し、2人に有罪判決を言い渡し